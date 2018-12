Ponad milion uczniów odrabia lekcje ze znaną platformą e-learningową

Zgodnie z ogólnopolskim badaniem młodzieży „Nastolatki wobec Internetu 3.0”, zrealizowanym w ubiegłym roku przez Pracownię Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych NASK Internet jest wykorzystywany nie tylko jako kanał komunikacji z rówieśnikami czy do celów rozrywkowych, ale również jako narzędzie edukacyjne. Nastolatkowie przy pomocy Internetu odrabiają lekcje (36,9% z nich robi to codziennie), poszerzają wiedzę potrzebną w szkole (24,2%), przygotowują się do sprawdzianów (16,3%), uczą się (4,9%) oraz korzystają z kursów e-learningowych (6,1% badanych).

Pierwszy taki portal w Polsce

Potencjał ten wykorzystali bracia Paweł oraz Remigiusz Kruszelniccy, z branżą internetową związani od 2011 roku. To wtedy otworzyli popularny wśród młodzieży serwis rozrywkowy besty.pl, w szczytowym okresie popularności odwiedzany przez ponad milion unikalnych użytkowników dziennie.

Idea stworzenia serwisu edukacyjnego skierowanego do podobnej grupy docelowej i zawierającego odpowiedzi do zadań z popularnych podręczników szkolnych powstała pod koniec 2012, a sam serwis wystartował w połowie 2013 roku. - Wiedzieliśmy, że uczniowie szukają w internecie pomocy w nauce, ale dostępne treści były niskiej jakości i zawierały sporo błędów. Z tego powodu zdecydowaliśmy się zapełnić tę niszę i uruchomić portal, jakiego w Polsce jeszcze nie było - wyjaśnia Remigiusz Kruszelnicki, który razem z bratem Pawłem zakładał serwis 5 lat temu.

Od start-upu do miliona użytkowników

Break-even nastąpił w 2015 roku, w momencie wprowadzenia płatnego dostępu do części rozwiązań. Do dzisiaj użytkownicy dokonali ponad miliona unikalnych transakcji. Treści dostępne dla każdego za darmo stanowią obecnie około 20% zawartości serwisu, a całkowicie bezpłatne są m.in. wszystkie materiały dotyczące edukacji wczesnoszkolnej.

Zaczynaliśmy jako start-up, a obecnie Odrabiamy.pl jest pełnoprawną platformą edukacyjną, która oprócz szczegółowych rozwiązań i opracowań ponad czterystu pięćdziesięciu tysięcy zadań posiada również niezbędną na każdym etapie edukacji rozbudowaną bazę wiedzy oraz sekcję Q&A, gdzie na pytania użytkowników odpowiada trzydziestu zatrudnionych w serwisie nauczycieli. Odrabiamy.pl tworzy i udostępnia też narzędzia online, które w czasie rzeczywistym - krok, po kroku - rozwiązują wprowadzone przez użytkownika zadania - tłumaczy współzałożyciel portalu Paweł Kruszelnicki.

Konto premium można mieć za darmo

W przekroczeniu rekordowej granicy miliona użytkowników pomogło serwisowi nawiązanie współpracy z platformą GamerHash. Rozwiązanie pozwala zamieniać moc obliczeniową komputera na środki, które następnie można “przekuć” w kody do konta premium. Dzięki temu uczniowie mogą bezpłatnie korzystać ze wszystkich materiałów edukacyjnych, za dostęp do których w innym przypadku musieliby zapłacić. Przykładowo na sprzęcie ze średniej półki równowartość opłaty, wymaganej do korzystania z konta premium można odebrać nawet po 11 godzinach pracy komputera.

- Spora część użytkowników nie chce płacić za usługi premium ze względu na dodatkowe opłaty, ale też problemy formalne, wynikające z braku dostępu do konta bankowego lub blokady usługi SMS Premium. Współpraca z platformą GamerHash przyciąga użytkowników, którzy nie muszą dodatkowo płacić za dostęp do naszej platformy, a środki zebrane dzięki korzystaniu z aplikacji można wymienić na kody premium za pomocą paru kliknięć. Tylko od początku tego roku z tej alternatywnej metody płatności skorzystało już kilka tysięcy naszych użytkowników, którzy regularnie za pomocą GamerHash odnawiają swoje konta premium - tłumaczą założyciele Odrabiamy.pl.

Osiągnięty cel to kolejny etap rozwoju serwisu. - Pierwszy milion użytkowników, to dopiero początek. Wiemy już czego poszukują uczniowie w Internecie i w oparciu o to rozwijamy portal. Nie celujemy jedynie w kolejne progi ilościowe, ale budujemy silną społeczność edukacyjną, która swoje potrzeby zaspokoi właśnie na Odrabiamy.pl - podsumowują bracia Kruszelniccy.