Nauka przez Internet sposobem na wyrównanie szans w edukacji,

Aby osiągnąć stawiane sobie cele nie wystarczy dziś tylko się uczyć - trzeba umieć się nauczyć!Ze względu na częsty problem słabej dostępności do zapleczy edukacyjnych, już to bywa trudne . Aby móc mówić o następnym kroku, czyli o pokonaniu konkurencji, należy skupić się najpierw na nauce o tym jak poprawnie się uczyć i gdzie szukać wartościowych informacji.



Walka o miejsce na podium

Szkoła przypomina zawody sportowe – poprzeczkę ustawiają najlepsi i to ich należy traktować jako punkt odniesienia. Realia są smutne. Należy zrozumieć, że nie zawsze jest się w tej wspomnianej elicie, a jeżeli już, to tylko w określonej dziedzinie.

Wszyscy doskonale to znamy – wybitny humanista czuje się zupełnie zagubiony w matematycznej klasie, a matematyk zdezorientowany na egzaminie z polskiego. Wcale nie powoduje tego brak talentu, czy dobrego nastawienia uczniów. Nikogo nie można za to winić, w końcu nie można być najlepszym we wszystkim.

Edukację ucznia warunkuje wiele aspektów. Duże znaczenie mają warunki do nauki. Wlicza się w to min. typ szkoły do jakiej uczeń uczęszcza. Wiadomo, że prywatna placówka edukacyjna z mniejszą liczbą uczniów i większą liczbą godzin lekcyjnych zagwarantuje lepsze fundamenty do zdobywania wiedzy. Niestety możliwość nauki w prywatnej szkole uzależnia stan majątkowy rodziny ucznia. Finanse nie powinny blokować możliwości zdobywania wiedzy.

Lokalizacja szkoły także nie powinna mieć wpływu na jakość zaplecza edukacyjnego. Niestety ma. Mamy tu do czynienia z kilkoma problemami: migracją doświadczonej kadry do większych ośrodków edukacyjnych, brakiem uczelni wyższych w okolicy, albo nawet z tzw. kompleksem prowincji. Wiele szkół wciąż myśli małomiasteczkowo. Oferuje niewiele względem najlepszych placówek w kraju i, mimo chęci, nie jest w stanie im dorównać.

Indywidualna praca

Kluczem do sukcesu każdego ucznia jest jego indywidualny wysiłek. Realizm podpowiada, że system szkolnictwa nieprędko zapewni równy poziom edukacji w skali kraju. To powód, dla którego trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. I nie chodzi tu jedynie o tradycyjne korepetycje, drogie kursy czy papierowe opracowania o dużej objętości. Szanse edukacyjne z powodzeniem można wyrównać przez Internet.

Dużą rolę tego medium potwierdzają plany Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do 2020 roku planuje się podłączyć do szybkiego Internetu o przepustowości minimum 100 Mb/s aż 19,5 tysiąca szkół. Na stworzenie siatki połączeń światłowodowych i ich utrzymanie przez następne 10 lat zostanie wydane ponad 1,3 mld złotych.

To właśnie Internet daje dostęp do milionów materiałów obejmujących swoją tematyką każdy szkolny przedmiot. Korzystając z najpopularniejszych portali edukacyjnych uczeń może nadrobić, utrwalić lub poszerzyć wiedzę. W jaki sposób?

Pewne, cyfrowe źródło

Kiedyś powtarzano, że nie można wierzyć żadnym informacjom zamieszczanym w Internecie. Te czasy bezpowrotnie minęły. Dlaczego? Dostrzegając problem nierównego poziomu nauczania w Polsce, wielu nauczycieli decyduje się przenieść lub rozszerzyć swoją działalność edukacyjną na Internet. To m.in. oni tworzą dostępne tam opracowania i materiały. Dzięki takim osobom informacje zamieszczone w sieci są często równie wartościowe, co te w książkach.





Trzeba jednak zachować rozsądek i zweryfikować stronę, którą obierzemy za źródło pomocy dla dziecka. Portale edukacyjne, które tworzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli, oferują całkowicie rzetelną wiedzę. Niestety istnieje też wiele stron tworzonych przez uczniów dla uczniów, gdzie znajdują się opracowania zawierające błędy lub niedopowiedzenia. Takie niepewne źródła warto omijać na rzecz sprawdzonych rozwiązań.

Przykładem zweryfikowanych stron edukacyjnych jest np. brainly.pl czy odrabiamy.pl. Wartą polecenia jest szczególnie ta druga, gdyż treści w niej ferowanie przygotowywane są przez nauczycieli z doświadczeniem. Co więcej w przypadku tej strony autorami nie są wyimaginowane osoby, ale ludzie, z którymi w razie wątpliwości można się bezpośrednio skontaktować.



Korzyści dla każdego

Co dokładnie oferują internetowe banki wiedzy? Przede wszystkim zbiorcze opracowania całej podstawy programowej. Co ważne, są one posegregowane według kategorii. Takie rozwiązanie pozwala na łatwy dostęp do najważniejszych informacji z każdego miejsca na świecie i o każdej porze. Uczniowie, którzy mają problem z porządkowaniem swoich notatek docenią portale edukacyjne właśnie ze względu na przejrzysty podział zagadnień.

Zalet jest więcej. Dzięki dostępowi do internetowych stron edukacyjnych, który da się uzyskać za już za kilka złotych miesięcznie, można solidnie powtórzyć cały materiał. W jaki sposób? Uczeń może założyć, że np. w każdy poniedziałek, środę i piątek nauczy się kolejnej kategorii z danego przedmiotu. Jeżeli w międzyczasie zrodzi mu się problem nieopisany w bazie informacji, może zadać własne pytanie społeczności portalu i poprosić nauczycieli o dokładne wytłumaczenie interesującego go zagadnienia.

Równe szanse

Centra Edukacji Nauczycieli na terenie całego kraju wpisują cel wyrównania poziomu dydaktycznego jako jeden z priorytetów w swojej pracy. Uczniowie, którzy wyprzedzą ich nieosadzone w bliższej przyszłości plany, szybciej zagwarantują sobie przewagę.

Ci, dla których informacje przedstawione w szkole to za mało, mogą dodatkowo poszerzyć swoją wiedzę. Portale edukacyjne oprócz tysięcy rozwiązań oferują również kursy, bazy wiedzy i materiały dydaktyczne w formie wideo.

Przykładowo, portal Odrabiamy.pl, pozwala uczniowi liceum lub gimnazjum korzystać z opracowań oraz pomocy naukowych do większości stosowanych w Polsce podręczników. Opłata za tę usługę zaczyna się od 33 groszy za dzień. Uczniowie niektórych klas szkoły podstawowej mogą liczyć na jeszcze niższą stawkę. To niemal nieodczuwalny wydatek, który sprawia, że w przeciwieństwie do tradycyjnej szkoły, finanse nie grają w internetowej edukacji żadnego znaczenia. Z takiej usługi może skorzystać każdy.Gdy okres premium zakończy się, wystarczy wykupić go ponownie, lub korzystać z węższej bazy w darmowym planie. Porównajmy to rozwiązanie z tradycyjnymi korepetycjami. Który korepetytor udzieli lekcji za podobne kwoty, lub bez opłat udostępni dziesiątki opracowań? Internetowe banki wiedzy są tutaj bezkonkurencyjne.



Oferta portali edukacyjnych stanowi jedyną w swoim rodzaju szansę na tanie lub bezpłatne wyrównanie wiedzy uczniów. Dzięki dostępowi do Internetu, chęciom i ciężkiej pracy, można pokonać wszystkie przeszkody na drodze do osobistego sukcesu ucznia.