5 sposobów na poprawę ocen Twojego dziecka

“Zdolne, ale leniwe"

Podczas zebrania rodziców to sformułowanie na temat postępów w nauce pada

bardzo często z ust nauczycieli. Właściwie każde dziecko można określić w ten

sposób. Jest to pusty frazes, który nie wyjaśnia wcale, dlaczego uczeń ma problemy z

przyswojeniem wiedzy. Powodów słabych ocen można oczywiście szukać w

niewłaściwym wywiązywaniu się z obowiązków lub ich całkowitym zaniechaniu. To

jednak także sygnał, że dziecko nie poznało jeszcze odpowiedniej metody nauki.



Młody człowiek w początkowym okresie rozwoju wykazuje naturalną ciekawość

świata. Rodzice obserwują zainteresowanie, z jakim ogląda np. programy historyczne

czy przyrodnicze w telewizji. Stąd nagłe zdziwienie, gdy spoglądają na świadectwo.

Pojawia się pytanie: dlaczego tak inteligentne dziecko nie może poradzić sobie ze

szkolnymi zadaniami? Nie zawsze jest to kwestia wspomnianego lenistwa.

Niejednokrotnie uczeń spędza nad pracą domową długie godziny, ale efektów wysiłku

włożonego w przygotowanie do zajęć nie widać. Co zatem zrobić?



1. Dopasować metodę nauki do naturalnych dyspozycje dziecka



Każdy z nas jest inny. Część osób, tzw. słuchowcy lepiej zapamiętuje to, co słyszy.

Szybciej pojmują wszystkie informacje przekazywane podczas lekcji. Zadanie

domowe pełni wówczas funkcję przypominającą i utrwalającą. Uczniom o takich

dyspozycjach zaleca się wypowiadanie na głos poleceń oraz czytanego tekstu, co

poprawi stopień ich zrozumienia.



Z kolei niektórzy osiągają dobre rezultaty, gdy wiedza jest im przekazywana za

pomocą obrazów, to wzrokowcy. Dużo sprawniej przyswajają teksty pisanie, a wizualizacja

zagadnień np. materiałami filmowymi, pomaga zrozumieć ich istotę. Zaleca się także

podkreślanie kolorem najważniejszych informacji. To znacznie przyspiesza proces

nauczania.



Istnieje także trzecia grupa, którą są kinestetycy, czyli tzw. “czuciowcy”. Z trudnością

utrzymują koncentrację i dysponują niespożytą energią. Ich dominującą potrzebą jest

bycie w stałym ruchu. Takie dzieci bywają kłopotliwe dla nauczycieli

przyzwyczajonych do spokoju na lekcji. Sam uczeń także męczy się w ławce, ponieważ

co chwila spogląda za okno lub nieustannie rysuje na marginesie.

Sposobem na opanowanie energii “czuciowców” i skuteczne zwiększenie zasobów ich

wiedzy jest odwołanie do zdolności manualnych. Wykazują się, gdy ich zadaniem jest

przygotowanie modelu cząsteczki albo praca plastyczna na zadany temat. Oczywiście nie

wszystkie zadania można wykonać w ten sposób. Dlatego warto pamiętać o innych

uwarunkowaniach nauki, które mają wpływ na przyswajanie wiedzy.



2. Nie obarczać dziecka winą za słabe oceny



Istnieje wiele przykładów uczniów, którzy sukcesy w szkole okupują ogromnym

stresem. Otrzymują dobre stopnie, ponieważ chcą być najlepsze w każdej dziedzinie.

To często efekt presji rodziców, która sprawia, że dzieci szybko zniechęcają się do

nauki po kilku niepowodzeniach. Wówczas trudno odbudować w uczniu chęć do

pracy. Rodzice powinni zatem wykazać się większą wyrozumiałością i postarać się nie

obciążać dzieci własnymi ambicjami.



3. Przedkładać zdolność pojmowania nad oceny na świadectwie



Konsekwencją niedocenienia lub niespełnienia oczekiwań rodziców jest całkowite

porzucenie sumiennego wypełniania obowiązków. Dlatego jednym ze sposobów na

poprawę ocen jest… nie dbać o nie. Zły stopień nie jest karą wymierzoną przez

nauczyciela, a tylko informacją, że pewne partie materiału uczeń powinien lepiej

opanować. Co więcej, dzieci są coraz inteligentniejsze i bardziej przenikliwe niż

kiedyś. Obserwują rzeczywistość i dobrze wiedzą, że pozytywne oceny nie są jedynym

wyznacznikiem sukcesu. Wykazują naturalną niechęć do hołdowania starej zasadzie

“zakuć, zdać, zapomnieć”. W nauce chodzi o to, aby rozumieć, a nie tylko powtarzać.



4. Rozpoznać talent dziecka i pozwolić mu go rozwijać



Omnibusami mogą być wyłącznie jednostki. Dysponowanie wszechstronną wiedzą

jest niewątpliwie zaletą, ale nie stanowi to głównego celu edukacji. We współczesnym

świecie coraz bardziej liczy się wyspecjalizowanie. Warto zatem zachęcać dziecko do

skupienia się na wybranych przedmiotach i obdarzyć go zaufaniem, że nie zaniecha

opanowania zagadnień z pozostałych lekcji.



5. Skorzystać z korepetycji w domu lub przez Internet



Podane sposoby na poprawę ocen są skuteczne na wczesnym etapie edukacji, gdy

dziecko łatwo odpowiednio ukształtować. Istnieją jednak sytuacje, kiedy na

stopniową zmianę nawyków uczenia się nie ma już czasu. Przykładem są chociażby

przygotowania do egzaminu maturalnego. Ten najważniejszy sprawdzian w życiu

ucznia bezpośrednio decyduje o jego przyszłym losie. Pozytywny rezultat pozwala

zdać na wymarzone studia, po których można dostać upragnioną pracę.

Częstym sposobem na szybkie opanowanie materiału są korepetycje. Nie wszystkich

jednak na nie stać. Zwłaszcza, gdy w grę wchodzą prywatne lekcje z kilku

przedmiotów. Z pomocą przychodzi jednak niezawodny Internet. Uczeń może

samodzielnie wykonać zadanie, a potem sprawdzić poprawne rozwiązanie na

specjalistycznej stronie (np. odrabiamy.pl). Zagadnienia opracowują profesjonalni

nauczyciele, więc dostępna baza wiedzy skutecznie pozwala uzupełnić braki.



Jak uczyć, żeby się nauczyć?



Wszystkie sposoby powinny wzajemnie się dopełniać. Pozbawiony presji uczeń, który

otrzymuje pełne wsparcie rodzica, z pewnością w niedługim czasie będzie przynosić

do domu same dobre informacje o postępach w nauce. Zaś wizyta na wywiadówce

będzie dla mamy czy taty prawdziwą przyjemnością. Nic w końcu tak nie cieszy, jak

sukcesy dziecka.