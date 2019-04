Dwa roczniki w jednej klasie liceum Jak przygotować się do rywalizacji o miejsce w nowej szkole?

Rok 2019 będzie przełomowy dla polskiego szkolnictwa. Rozpoczyna on na dobre proces

wdrażania reformy, która ma całkowicie zlikwidować gimnazja, jednocześnie przywracając

system ze szkołą podstawową i średnią. We wrześniu na korytarzach szkół

średnich spotkają się dwa roczniki uczniów podążających dotychczas zupełnie innymi

ścieżkami edukacji. Budzi to niepokój wśród rodziców oraz samej młodzieży, która obawia

się, że zabraknie dla niej miejsc w wymarzonych szkołach.

Dwutorowa rekrutacja i podział na klasy

Rekrutacja do szkół średnich (liceów, techników i szkół branżowych) będzie przebiegała

dwutorowo. O miejsca będą rywalizowali między sobą, odrębnie absolwenci szkół podstawowych

i gimnazjaliści. Oba roczniki trafią też do osobnych klas i będą realizowały inne

programy nauczania. Przykładowo, liceum X w roku szkolnym 2019-2020 przyjmie 200

nowych uczniów, z których utworzy 3 klasy dla absolwentów szkół podstawowych i 3 klasy

dla gimnazjalistów. Rywalizacja o miejsca będzie więc sprawiedliwa, ale niezwykle trudna,

bo konkurencja jest ogromna.

Ile miejsc w szkołach średnich?

O tym, ilu absolwentów gimnazjów i podstawówek przyjmie w 2019 roku dana

szkoła, zdecyduje jej dyrekcja. Ministerstwo w tej materii nie narzuca placówkom

oświatowym żadnych parytetów i limitów. MEN nie ingeruje też w ogólną liczbę nowych

uczniów, która pomimo kumulacji roczników wcale nie musi być większa, niż w poprzednich latach. Jeśli dana szkoła uzna,

że nie jest w stanie stworzyć żadnej nowej klasy,będzie to jej autonomiczna decyzja.

Część szkół od nowego roku szkolnego po prostu podwoi liczbę klas, ale nie wszędzie

placówkach będzie to możliwe. Zatrudnienie nowych nauczycieli i wydłużenie godzin

lekcyjnych to często zbyt mało, żeby zapewnić należyte warunki podwójnej liczbie uczniów.

Te szkoły średnie, które do tej pory były połączone z gimnazjami, mogą sobie pozwolić na taki krok,

ale niektóre szkoły będą zmuszone do przyjęcia takiej samej, lub niewiele większej liczby uczniów jak w roku

poprzednim.

Najlepsze szkoły– kogo przyjmą?

Najlepsze placówki oświatowe będą chciały utrzymać wysoki poziom kształcenia i czołowe miejsca w

rankingach. Przyjmowanie nowych nauczycieli, których kompetencji nie da się całkowicie

zweryfikować na etapie rekrutacji, jest ryzykowne. Podobnie jest z szerokim naborem

uczniów. Te dwa aspekty mogą wpływać na politykę dyrektorów najlepszych placówek,

którzy niekoniecznie będą zainteresowani podwojeniem liczby klas pierwszych, zwłaszcza, że

ministerstwo nawet nie próbuje im tego narzucać. Elitarne placówki mogą więc stać się jeszcze

bardziej niedostępne dla ucznia ze średnimi albo nawet dobrymi wynikami w nauce i właśnie

tego obawia się młodzież oraz rodzice.

Wybór szkoły a dalsza edukacja

Nieprzypadkowo każdy rodzic chce wysłać swoje dziecko do jak najlepszej szkoły. Dobre

szkoły średnie to nie tylko wysoki poziom kształcenia, ale również otoczenie, które mobilizuje do

nauki. Wśród ambitnych i pracowitych uczniów łatwiej jest rozwijać swoje talenty i poszerzać

wiedzę. W szkole zawsze mamy do czynienia z pewną rywalizacją, a wiadomo, że największe

sukcesy osiągają ci, którzy mierzą się z najlepszymi. Ukończenie elitarnej szkoły średniej często jest

też przepustką na prestiżowe studia i warunkiem koniecznym do zdobycia wykształcenia,

które ułatwi młodemu człowiekowi wejście na rynek pracy.

Jak więc przygotować się do egzaminów?

Dla tegorocznych absolwentów kluczowe będą najbliższe

miesiące, a nawet tygodnie, bo testy, których wyniki są głównym kryterium przy rekrutacji do

szkół średnich, odbędą się już w kwietniu. Czasu na naukę jest więc bardzo mało, a ci

uczniowie, którzy mają zaległości, muszą nadrobić je w trybie ekspresowym, ucząc się na

własną rękę, korzystając ze wsparcia korepetytorów oraz narzędzi dydaktycznych dostępnych

drogą internetową.

Nowoczesne serwisy dydaktyczne

– Zauważyliśmy wyraźny wzrost zainteresowania naszym serwisem wśród uczniów klas

ósmych i trzecich gimnazjum – mówi Piotr, nauczyciel z Krakowa i

jednocześnie ekspert portalu Odrabiamy.pl. – W ciągu ostatnich 2 miesięcy liczba

użytkowników portalu z tych roczników podwoiła się. Największym zainteresowaniem cieszy

się matematyka, zaraz za nią fizyka, chemia i języki obce.

Młodzież podczas nauki coraz częściej korzysta z narzędzi internetowych, co nie powinno

dziwić, ponieważ ich jakość z każdym rokiem wzrasta. Żeby uświadomić sobie skalę tego

zjawiska, wystarczy spojrzeć na liczby odnoszące się do tegorocznych absolwentów szkół

podstawowych i gimnazjalnych.

– Obie grupy charakteryzują się dużą aktywnością – dodaje pan Piotr. – W ostatnich

tygodniach liczba pytań zadanych nauczycielom przez uczniów klasy ósmej wynosiła ponad 2

tysiące, uczniowie kończący gimnazjum zadali ich w tym czasie blisko 700.

Jak przygotować się do egzaminów?

To oczywiste, że kluczowa jest systematyczna nauka i nic nigdy jej nie zastąpi, bo w procesie

edukacji nie ma dróg na skróty. Warto jednak korzystać z dodatkowych kursów, korepetycji

czy nowoczesnych narzędzi, które dostępne są online.

Serwisy takie, jak Odrabiamy.pl, to w pełni wartościowe narzędzia dydaktyczne, które

znakomicie sprawdzają się nie tylko podczas nauki do egzaminów. Na portalu dostępne są

gotowe opracowania zadań z podręczników oraz materiały filmowe omawiające kluczowe

zagadnienia. Dużym plusem jest również możliwość bezpośredniego komunikowania się z

nauczycielami w celu przedyskutowania konkretnych problemów.

Egzamin dla reformy

Bieżący rok będzie trudnym okresem zarówno dla uczniów kończących szkoły podstawowe i

gimnazjalne, jak i dla pracowników placówek oświatowych. Każda reforma oświaty jest w

pewien sposób eksperymentem, a zanim przyniesie wymierne efekty, musi nastąpić niełatwy

okres przejściowy, który rozpoczyna się właśnie w 2019 roku. Miejmy nadzieję, że zmiany

okażą się korzystne i nie ucierpią na nich uczniowie.

